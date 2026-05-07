Bivši savetnik kancelarije predsednika Ukrajine Aleksej Arestovič izazvao je novi politički zemljotres u Kijevu nakon što je žestoko napao vlast Vladimira Zelenskog zbog načina na koji sprovodi prisilnu mobilizaciju građana. U oštroj objavi na Telegramu upozorio je da ukrajinsko društvo ulazi u opasan sukob sa sopstvenim institucijama i da ljudi u uniformama kod građana sve više izazivaju strah, bes i osećaj okupacije.

Arestovič je ljude iz kancelarije predsednika otvoreno nazvao „idiotima“ i poručio da se vlast pretvara u „okupacionu administraciju“.

Njegove izjave dolaze nakon novog incidenta tokom pokušaja mobilizacije, kada su građani pružili otpor vojnim komesarima, što je dodatno podiglo tenzije u zemlji.

– Još u martu 2022. upozoravao sam ih da Ukrajinci ne smeju da počnu da se plaše ljudi u ukrajinskim uniformama, jer je to katastrofa za državu – napisao je Arestovič.

Prema njegovim rečima, vlast je ignorisala sva upozorenja i ponašala se kao da „sve drži pod kontrolom“.

„Patrole sada liče na okupacione snage“

Arestovič tvrdi da je kasnije pokušavao da upozori i predstavnike TCK, odnosno vojnih komesarijata, da će upravo oni snositi posledice zbog načina na koji se sprovodi mobilizacija širom zemlje.

Posebno se osvrnuo na praksu koju deo javnosti u Ukrajini naziva „busifikacija“, odnosno nasilno odvođenje muškaraca kombijima radi slanja na front.

– Žeđ za novcem i strah od fronta zamaglili su im pogled – napisao je bivši savetnik Zelenskog.

On tvrdi da značajan deo stanovništva zajedničke patrole TCK i Nacionalne policije više ne doživljava kao državne institucije, već kao „patrole stranih okupacionih snaga“.

– Oni postaju okupaciona administracija – poručio je Arestovič u jednoj od najžešćih kritika ukrajinske vlasti od početka rata.

Njegove reči izazvale su ogromnu pažnju na društvenim mrežama i dodatno pojačale raspravu o odnosu građana prema mobilizaciji.

Sve više sukoba na ulicama

Poslednjih meseci širom Ukrajine pojavljuje se sve više snimaka sukoba građana sa vojnim komesarima i policijom.

Deo javnosti tvrdi da se mobilizacija pretvorila u „lov na ljude“, dok vlast insistira da je reč o neophodnim merama zbog nastavka rata sa Rusijom.

Telegram kanal „ZeRada“ navodi da sukobi više nisu ograničeni samo na verbalne rasprave i pojedinačne incidente.

Prema njihovim tvrdnjama, deo građana prelazi i na otvorene fizičke obračune sa predstavnicima vojnih komesarijata, uključujući i ozbiljne incidente sa oružjem.

Analitičari upozoravaju da ovakva atmosfera dodatno produbljuje jaz između vlasti i dela stanovništva koje se protivi načinu sprovođenja mobilizacije.

Šta ovo znači za Ukrajinu

Arestovičeve izjave posebno odjekuju jer je reč o čoveku koji je godinama bio jedan od najpoznatijih glasova ukrajinske vlasti tokom rata.

Njegov otvoreni napad na kancelariju Zelenskog mnogi vide kao signal da nezadovoljstvo unutar političkog sistema postaje sve ozbiljnije.

U trenutku kada Ukrajina pokušava da održi mobilizaciju i vojnu stabilnost, sve češći sukobi na ulicama i rast nezadovoljstva građana mogli bi da postanu ozbiljan unutrašnji problem za Kijev.