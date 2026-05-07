Ukrajinske snage izvele su novu seriju udara na važne ruske vojne ciljeve, uključujući raketni brod, komandne punktove i skladišta goriva i municije na više lokacija pod ruskom kontrolom. Informacije o operaciji objavio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine, a prenela Ukrajinska pravda.

Prema saopštenju ukrajinske vojske, jedan od najznačajnijih ciljeva bio je mali višenamenski raketni brod klase „Karakurt“ projekta 22800, pogođen u blizini pomorske baze Kaspijski u ruskom Dagestanu.

Reč je o plovilu koje može da koristi krstareće rakete „Kalibar“, koje Rusija često koristi u napadima na ciljeve širom Ukrajine.

Napad na brod izazvao je veliku pažnju jer pokazuje da ukrajinske snage nastavljaju da šire domet operacija i duboko iza prve linije fronta.

Pogođeni komandni punktovi i skladišta

Generalštab Ukrajine naveo je da su tokom iste operacije pogođeni i drugi važni vojni objekti.

Meta napada bio je komandni punkt u Sosnivki u Luganskoj oblasti, kao i kopnena kontrolna stanica u blizini Jasne u Donjeckoj oblasti.

Ukrajinske snage gađale su i skladišta municije u Kalmikivki, dok su skladišta goriva i maziva pogođena kod Smoljaninova u Luganskoj oblasti.

Prema tvrdnjama ukrajinske strane, izvedeni su i napadi na grupacije ruskog vojnog osoblja kod Dersove u Donjeckoj oblasti i Smile u Zaporoškoj oblasti.

Za sada nema zvaničnih podataka o razmeri štete niti o eventualnim gubicima na ruskoj strani.

Šta ovi napadi znače

Ovakvi udari pokazuju da Ukrajina nastavlja strategiju gađanja logističkih i komandnih tačaka kako bi oslabila ruske vojne kapacitete na frontu.

Posebno je značajan napad na brod klase „Karakurt“, jer se radi o plovilima koja imaju važnu ulogu u lansiranju raketa dugog dometa prema ukrajinskoj infrastrukturi i gradovima.

Analitičari ocenjuju da Kijev pokušava da poveća pritisak na rusku logistiku, skladišta i komandne centre kako bi otežao ruske operacije tokom narednih meseci.

Istovremeno, napadi na skladišta goriva i municije ukazuju na pokušaj da se smanje ruske mogućnosti za duže vojne operacije na više pravaca.

Rat ulazi u novu fazu

Poslednjih meseci i Rusija i Ukrajina sve češće izvode dubinske napade na vojne ciljeve daleko od prve linije sukoba.

Dok Moskva intenzivira raketne i dron napade na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu, Kijev pokušava da odgovori udarima na ruske vojne objekte, baze i logističke centre.

Zbog toga stručnjaci upozoravaju da sukob sve više prerasta u rat iscrpljivanja u kojem obe strane pokušavaju da oslabe protivničke resurse i sposobnost za nastavak borbi.