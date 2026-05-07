Rusija je zvanično saopštila da će od ponoći 8. maja do 10. maja stupiti na snagu privremeno primirje povodom obeležavanja 81. godišnjice Pobede sovjetskog naroda u Velikom otadžbinskom ratu. Odluku je objavilo Ministarstvo odbrane Rusije, koje je istovremeno upozorilo da će svaki pokušaj Ukrajine da prekrši prekid vatre ili ugrozi proslavu Dana pobede izazvati „adekvatan odgovor“ Moskve.

Prema saopštenju ruskog Ministarstva odbrane, sve grupacije ruskih snaga koje učestvuju u Specijalnoj vojnoj operaciji potpuno će obustaviti borbena dejstva tokom trajanja primirja.

Kako je precizirano, Rusija će privremeno zaustaviti raketne i artiljerijske udare, kao i korišćenje visokopreciznog oružja velikog dometa sa mora i iz vazduha, uključujući i udarne bespilotne letelice.

Moskva pozvala Kijev da učini isto

Ruske vlasti su istovremeno pozvale Ukrajinu da sledi isti model i obustavi vojne aktivnosti tokom obeležavanja Dana pobede.

Međutim, iz Moskve je stiglo i ozbiljno upozorenje da će svaki pokušaj narušavanja primirja izazvati snažan odgovor ruskih snaga.

– U slučaju da Oružane snage Ukrajine prekrše primirje u zoni Specijalne vojne operacije, kao i ukoliko pokušaju da izvedu udare na naseljena mesta i objekte na teritoriji ruskih regiona, Oružane snage Rusije daće adekvatan odgovor – navodi se u saopštenju.

Posebnu pažnju izazvao je deo saopštenja u kojem se pominje mogućnost udara na centar Kijeva ukoliko Ukrajina pokuša da poremeti proslavu 9. maja u Moskvi.

– Ukoliko Oružane snage Ukrajine pokušaju da ometu obeležavanje 9. maja u Moskvi, ruske snage će izvesti udar na centar Kijeva – poručeno je iz Ministarstva odbrane Rusije.

Upozorenje diplomatama i civilima

Moskva je dodatno upozorila civilno stanovništvo Kijeva i zaposlene u stranim diplomatskim predstavništvima da blagovremeno napuste grad ukoliko dođe do eskalacije situacije.

Ovakva poruka izazvala je veliku pažnju međunarodne javnosti jer predstavlja jedno od najoštrijih upozorenja Moskve poslednjih meseci.

Šta ovo znači za rat u Ukrajini

Privremeno primirje dolazi u trenutku kada su borbe na više delova fronta i dalje veoma intenzivne, dok obe strane poslednjih nedelja pojačavaju napade dronovima i raketama.

Analitičari ocenjuju da Moskva ovim potezom pokušava da obezbedi nesmetano obeležavanje Dana pobede, jednog od najvažnijih državnih praznika u Rusiji.

Istovremeno, pretnje upućene Kijevu pokazuju koliko su tenzije između dve strane i dalje visoke i koliko brzo situacija može ponovo da eskalira.

Za sada nema zvanične potvrde da li će Ukrajina prihvatiti predlog o privremenom prekidu vatre.