Francusko tužilaštvo pokrenulo je istragu protiv vlasnika društvene mreže X Ilona Maska zbog sumnji da je njegova platforma omogućavala širenje dečje pornografije i drugih spornih sadržaja generisanih veštačkom inteligencijom. Kako prenosi Figaro, istraga će pokušati da utvrdi da li je Mask mogao biti saučesnik u širenju takvog materijala preko mreže X.

Prema informacijama francuskih medija, istraga obuhvata i rad algoritama platforme X, kao i način na koji se preko sistema veštačke inteligencije Grok distribuiraju seksualno eksplicitni „deepfake“ sadržaji i drugi materijali koji su izazvali ozbiljnu zabrinutost regulatora.

Dodatnu pažnju izazvala je činjenica da se Mask prethodno nije odazvao pozivu francuskog suda na neformalni razgovor.

Francuska zapretila sankcijama i zabranom

Francuski poslanik Erik Botorel, član stranke predsednika Emanuela Makrona, izjavio je da je istraga otvorena nakon prijava protiv NN lica zbog širenja dečje pornografije na mreži X.

– Istraga je pokazala da postoje razlozi za pokretanje postupka imenovanjem istražnog sudije. Francuska poštuje strani zakon i želi da se pravila uspostavljena u Francuskoj i Evropi primenjuju na našoj teritoriji – rekao je Botorel.

On je upozorio da platforme koje odbiju da poštuju evropska pravila rizikuju ozbiljne sankcije, pa čak i zabranu rada.

– Ako platforme ne žele da primenjuju naša pravila na našoj teritoriji, rizikuju da budu sankcionisane, a zatim i zabranjene – poručio je Botorel.

Pod lupom i AI sistem Grok

Istraga ne obuhvata samo samu društvenu mrežu X, već i sistem veštačke inteligencije Grok, koji je razvila Maskova kompanija xAI.

Francuske vlasti proveravaju da li su preko tog sistema distribuirani sporni „deepfake“ sadržaji.

„Deepfake“ predstavlja digitalno manipulisane video-snimke, fotografije ili audio-zapise napravljene uz pomoć veštačke inteligencije, pri čemu se nečiji izgled ili glas menjaju tako realistično da ih je teško razlikovati od stvarnih snimaka.

Poslednjih meseci evropske vlasti sve više upozoravaju da takvi sadržaji predstavljaju ozbiljan bezbednosni i društveni problem.

Mask tvrdi da je istraga politički motivisana

Ilon Mask je ranije odbacio optužbe i ocenio da je čitav postupak politički motivisana istraga protiv njegove platforme.

Međutim, pritisak evropskih institucija na X i xAI poslednjih meseci postaje sve veći.

Evropska unija je još u januaru pokrenula posebnu istragu protiv mreže X zbog spornih sadržaja i mogućeg kršenja evropskih pravila.

Istovremeno je britanski regulator za zaštitu podataka u februaru otvorio zaseban postupak protiv kompanija X i xAI zbog zabrinutosti u vezi sa zaštitom ličnih podataka korisnika.

Šta dalje sledi

Francuska istraga mogla bi da preraste u jedan od najvećih pravnih i političkih problema za Ilona Maska u Evropi.

Ukoliko se potvrde ozbiljna kršenja zakona, platforma X mogla bi se suočiti sa ogromnim novčanim kaznama, dodatnim regulatornim pritiscima, pa čak i ograničenjima rada na evropskom tržištu.

Istovremeno, slučaj dodatno pojačava globalnu raspravu o tome koliko društvene mreže i sistemi veštačke inteligencije mogu biti kontrolisani i ko snosi odgovornost za sadržaj koji se preko njih širi.