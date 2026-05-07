Ruski kanali za praćenje i ukrajinski OSINT izvori rekli su da su dronovi ciljali proizvodno-logistički kompleks Nara u Naro-Fominskom, jugozapadno od Moskve.

Prostrani objekat Ministarstva odbrane, koji se prostire na čak 200 hektara, koristi se za skladištenje i distribuciju vojnog tereta za ruske oružane snage.

Napad, kako je objavljeno, dolazi u trenutku kada Moskva pooštrava bezbednost uoči proslave Dana pobede predsednika Vladimira Putina, a vlasti planiraju isključenja interneta, zatvaranje aerodroma i ograničenja širom prestonice.

Eksplozije i aktivnosti protivvazdušne odbrane prijavljene su tokom noći u više ruskih regiona, uključujući okolinu Moskve, Brjanska, Tvera, Rostova, Samare i Tule.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin rekao je da je 11 dronova oboreno prilikom prilaska prestonici, dodajući da ekipe za hitne intervencije rade na mestima udara šrapnela. Nije pomenuo prijavljeni napad na vojno-logistički kompleks.

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je protivvazdušna odbrana presrela i uništila 347 ukrajinskih dronova tokom noći u 20 ruskih regiona, okupiranom Krimu i iznad Crnog, Azovskog i Kaspijskog mora.

(Kyiv post)

