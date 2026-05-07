00.15 Prva

Velike oči

Volter Kin tokom ’50-ih i početkom ’60-ih godina prošlog veka je bio jedan od najpopularnijih slikara na svetu, poznat po platnima s kojih su tužno gledale devojčice velikih očiju. Da on nije autor svojih dela verovatno se nikad ne bi ni saznalo, da njegova supruga Margaret nije odlučila da progovori u javnosti. Bitka za vredna dela i planetarnu slavu otkrila je i mnogo prljavih detalja koje je skrivao njihov naoko savršen brak. Uloge: Emi Adams, Kristen Rajter, Kristof Volc.

23.35 RTS1

Špijunka

Suzan Kuper je neugledna analitičarka zaposlena u CIA i tajna heroina iza najopasnijih misija. Kada njen partner nestane i još jedan agent bude ugrožen, dobrovoljno se javlja da uđe u podzemni svet trgovine oružjem i reši nastupajuću svetsku krizu. Uloge: Melisa Makarti, Rouz Bern, Džad Lou, Džejson Stejtam.

21.50 RTS2

Skidanje kletve

Film prati Teda, koji se useljava kod svog oca Martija nakon što ovaj oboli od smrtonosne bolesti. Da bi ga održao srećnim i u životu, Ted angažuje Martijevu savetnicu za tugovanje Marijanu i prijatelje da insceniraju seriju pobeda bejzbol tima za koji ovaj navija. Uloge: Logan Maršal-Grin, Dejvid Duhovni, Stefani Beatriz.