Dok pojedini psi oprezno prilaze vodi ili izbegavaju kupanje, ova preslatka kujica pokazala je potpuno drugačiju reakciju – nije mogla da sakrije sreću i uzbuđenje čim je ugledala bazen.

Video objavljen na Instagram prikazuje malu ženku jazavičara po imenu Herši kako veselo poskakuje oko bazena, potpuno van sebe od sreće. Umesto mirnog ulaska u vodu, jazavičarka doslovno skače od uzbuđenja i trčkara unaokolo kao da jedva čeka da počne zabava.

Preslatki pas pobegao vlasnicima pravo ka bazenu

Vlasnici su u opisu videa otkrili da se sve dogodilo veoma brzo i da nisu stigli ni da joj obuku prsluk za plivanje.

„Pobegla nam je pre nego što smo stigli da joj obučemo prsluk. Pogledajte to srećno skakutanje“, napisali su uz viralni snimak koji je za kratko vreme prikupio veliki broj pregleda i komentara.

Mnogi korisnici društvenih mreža priznali su da ih je video momentalno oraspoložio i nasmejao.

Društvene mreže preplavili komentari

Brojni ljubitelji pasa ostavljali su komentare ispod objave, oduševljeni reakcijom male jazavičarke.

„Ovako izgleda čista sreća“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao da mu je video popravio dan. Mnogi su posebno komentarisali način na koji Herši poskakuje oko bazena i njenu neverovatnu energiju.

Snimci srećnih pasa poslednjih godina postaju izuzetno popularni na internetu jer kod ljudi izazivaju pozitivne emocije i popravljaju raspoloženje.

Zašto psi vole bazen i vodu?

Iako nisu svi psi ljubitelji plivanja, pojedine rase obožavaju vodu i igru u bazenu. Stručnjaci navode da psi koji imaju pozitivna iskustva sa vodom još od malih nogu često razviju veliku ljubav prema plivanju i letnjim aktivnostima.

Dachshund ili jazavičari poznati su po svojoj razigranoj prirodi, energiji i vezanosti za vlasnike, zbog čega ovakve reakcije često osvajaju društvene mreže.

Video male Herši još jednom je pokazao koliko iskrena pseća sreća može da razneži ljude širom sveta. Upravo zbog toga snimak njenog oduševljenja na bazenu danas mnogi nazivaju jednim od najslađih videa na internetu.