Ipak, stručnjaci upozoravaju da se pravi problem često krije u jednom delu mašine koji većina nikada ne očisti. Reč je o fioci za deterdžent i skrivenim naslagama buđi, vlage i ostataka omekšivača koje mogu izazvati ustajao miris odeće.

Dobra vest je da postoji jednostavan trik koji traje svega nekoliko sekundi, a može potpuno promeniti način na koji vaša veš mašina radi i pomoći da garderoba ponovo miriše sveže i čisto.

Gde se nalazi „tajno dugme“ na veš mašini?

Većina ljudi fioku za deterdžent izvuče samo do pola, ne znajući da se ona može potpuno ukloniti. U unutrašnjem delu fioke obično se nalazi malo plastično dugme ili poluga koja omogućava potpuno izvlačenje.

Kada pritisnete taj deo, fioka izlazi iz mašine i otkriva prostor u kojem se godinama mogu skupljati ostaci deterdženta, omekšivača, kamenac i buđ.

Upravo te naslage često izazivaju neprijatan miris veša čak i nakon pranja.

Zašto garderoba smrdi posle pranja?

Vlaga i ostaci deterdženta stvaraju idealne uslove za razvoj bakterija i plesni unutar mašine. Tokom svakog pranja voda prolazi kroz taj deo i prenosi neprijatne mirise direktno na odeću.

Poseban problem nastaje kada omekšivač ostaje u fioci ili kada veš nema miris uprkos korišćenju skupih proizvoda za pranje. Uzrok je često zapušen otvor kroz koji prolazi voda.

Naslage tečnog deterdženta i omekšivača formiraju lepljiv sloj koji blokira protok i sprečava pravilno ispiranje.

Kako pravilno očistiti fioku za deterdžent?

Stručnjaci savetuju da fioku izvadite najmanje jednom mesečno i detaljno operete.

Postupak je veoma jednostavan:

izvadite fioku pritiskom na plastičnu polugu

potopite je u toplu vodu i sodu bikarbonu

ostavite da odstoji oko 30 minuta

starom četkicom za zube očistite uglove i otvore

isperite pod mlazom vode i vratite u mašinu

Na ovaj način uklanjaju se bakterije, buđ i ostaci deterdženta koji izazivaju neprijatne mirise.

Ne zaboravite filter veš mašine

Ako se miris vlage i dalje oseća, problem može biti u filteru koji se nalazi u donjem delu mašine. Tu se često skupljaju dlake, dugmad, novčići i prljavština koja vremenom počinje da se raspada i stvara neprijatan miris.

Redovno čišćenje filtera može sprečiti kvarove, produžiti vek trajanja mašine i poboljšati kvalitet pranja veša.

Greška koju mnogi prave

Majstori upozoravaju da mnogi korisnici greše jer više puta uzastopno uključuju mašinu bez pauze i bez provetravanja bubnja. Nakon pranja preporučuje se da vrata mašine i fioka za deterdžent ostanu otvoreni kako bi se unutrašnjost osušila i sprečilo stvaranje buđi.

Ponekad je dovoljno samo nekoliko minuta čišćenja da veš mašina ponovo radi kao nova, a garderoba konačno miriše sveže nakon svakog pranja.