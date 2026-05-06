Otac aktuelnog rijaliti učesnika Anđela Rankovića, Slaviša, odlučio je da otvori dušu i u emotivnoj ispovesti za domaće medije progovori o narušenim odnosima sa sinom, porodičnoj dinamici i detaljima koji su godinama intrigirali javnost.

Bez dlake na jeziku, Slaviša priznaje da ga duboko pogađa to što ga Anđelo retko spominje, ali jasno ističe da ga se sin nikada nije odrekao i da poštuje njegovu vezanost za majku.



Slaviša ističe da slabo prati rijaliti program "Elita 9".

- Slabo pratim rijaliti. Niti imam vremena da vam kažem, iskreno nisam nešto zaljubljenik u taj rijaliti. Svaka čast svakome ko to voli da gleda. sve to poštujem, ali stvarno nemam vremena za to. Pa iako mi je sin tamo i ja se nadam da je on toliko pametan dečko da mu tata ne treba da ga gleda na televiziji - kaže Slaviša koji voli što mu je sin postao najpoželjniji muškarac u rijalitiju i što nosi epitet šarmera.

- To sam ja nosio pre 20 godina. Šalim se, šalim se malo. Meni je to drago. Puno mi je srce ako je tako. Tata je, bar tako kažu, nekada bio šmeker. E sada godine su učinile i vreme svoje. Tako da o tome nećemo ni da razmišljamo jer se vraćamo u prošlost. Ali mislim da je on dečko lep, zgodan, inteligentan i elokventan - rekao je Slaviša i nastavio:

- Tako da ne znam šta bih vam više rekao o njemu. Nešto mi je ove godine mnogo miran, je l’ da? Ali dobro to je njegova možda igrica u tom realitiju. On je već tu par godina, mislim tri četiri godine da. Tako da on najbolje zna šta radi. Ali nešto mi je baš smiren i miran. On verovatno ima neki cilj pa zna zašto je miran.

"Mi smo izgubili kontakt"

Na pitanje da li se nekada sa tatom konsultovao oko ulaska u rijaliti, Slaviša kaže:

- Nije, nikad nije. Mi smo malo izgubili kontakt. Znači niti se on mene odrekao, niti ja njega. Samo smo izgubili neki kontakt. Više je on vezan, vidite i sami po njegovim izjavama da je on vezan za majku i za batu. I ja protiv toga stvarno nemam ništa protiv ni protiv njegove majke. Ona je rodila mog Anđela. Ja sam njoj podario mog anđela. Tako da ja sam čovek koji je delimično smiren što se toga tiče i meni je drago da je tako. Znači njegovo mišljenje tako je takvo je. On šta misli nek radi. Ja ću ga uvek podržati. On je moj sin, moja krv i to tako ostaje za ceo život.

Slaviša priznaje da mu nije pravo što ga sin ne spominje.

- Pogađa me. Iskreno da vam kažem, pogađa me. Ali bolje da mene manje pominje nego majku. Tako da znači ako on ima takav odnos sa majkom, a oca je sklonio malo sa strane, to je njegov izbor. Nemam ništa protiv toga. On već sad 18. oktobra puni 34 godine. Ako je voljan i željan da se javi svom ocu posle ihaj godina i da se sretnemo, opet njemu prepuštam na izbor. Ja već imam blizu 58 godina tako da ja mislim da ne bi trebao da se mešam pogotovo sad u njegov život sa njegovih 34 godine. Najiskrenije da vam kažem, najviše bih voleo da on nađe neku ženu i devojku s kojom će imati emotivnu vezu i s kojom će danas-sutra zasnovati porodicu i brak. I mene posle 100 godina nek okrene i kaže: tata, postao si deda. Eto to će meni biti sreća-rekao je on i dodao:

- Ništa mi drugo ne treba. Jer on ima 34. Imao sam 24 kad se Anđelo rodio. Njegova majka Ljiljana je bila od mene starija, slagaću vas pet i po godina. Tako da mislim da mu je vreme da malo stane na loptu i da se posveti nekom svom životu i nekoj svojoj porodici. Mislim jesu njemu porodica i majka i ujak i baka i tata u senci, ali njemu treba njegova lična porodica, kaže Slaviša i nastavlja:

- Mi smo se viđali ili čuli stvarno s vremena na vreme. To je sve bilo na dve tri godine. Najviše smo se čuli kad je on bio u vezi sa Teodorom Džehverović, da kažem, najviše smo se tada čuli. Mislim kakav god da je moj sin, samo eto molim Boga da ostane takav kakav je. Njemu je lepo, zgodan, mlad, lep, poželjan, sve je to lepo, ali brzo vreme odlazi i prolazi. Tako da moje mišljenje je da bi on trebalo što pre da se skrasi sa nekom devojkom koju on izabere i za koju misli da može da sa njim provede ceo život.

Alo/Blic

