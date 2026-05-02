Naftna industrija Srbije (NIS) saopštila je da je da je NIS grupa u prva tri meseca ove godine uspela da održi pokazatelj EBITDA, odnosno profit pre nego se oduzme kamata, porez na dobit i amortizacija na pozitivnom nivou od 11 milijardi dinara i ostvarena je neto dobit od 2,8 milijardi dinara čemu su između ostalog, doprineli efekat jeftinijih zaliha nafte i rast cena nafte na svetskom tržištu.

Kako navode, NIS grupa je u prvom tromesečju 2026. poslovala u izuzetno složenim uslovima i pod uticajem ograničenja nametnutih kratkoročnim licencama Ministarstva finansija SAD i te okolnosti uticale su na finansijske i operativne pokazatelje NIS-a, posebno kada je reč o smanjenju obima prerade sirove nafte i prometa naftnih derivata u odnosu na isti period prethodne godine.

Dodaju i da je NIS grupa sprovela mere za optimizaciju troškova na svim nivoima, uz zadržavanje finansiranja strateških projekata važnih za bezbednost i dalje poslovanje te grupe.

NIS podseća i da je prosečna cena nafte tipa Brent u izveštajnom periodu bila je 80,6 dolara za barel, što je sedam odsto više nego u prvom kvartalu 2025. U saopštenju se ističe i da je za finansiranje investicionih projekata u periodu januar-mart ove godine NIS izdvojio 6,3 milijarde dinara, a najviše je investirano u oblast istraživanja i proizvodnje nafte i gasa.

Operativni novčani tok, kako se dodaje u tom periodu iznosio je 16,7 milijardi dinara, a obračunate obaveze po osnovu poreza i drugih javnih prihoda 44 milijarde dinara, dok je smanjena ukupna zaduženost prema bankama na 373,7 miliona evra.

Naglašava se i da je u prvom kvartalu ove godine ukupan obim proizvodnje nafte i gasa iznosio 280,3 hiljade uslovnih tona, a obim prerade sirove nafte i poluproizvoda 642,8 hiljada tona.

Promet naftnih derivata bio je 592,2 hiljade tona, dok ukupan obim proizvedene električne energije u prvom kvartalu ove godine iznosi 40,5 GWh.

"U nastavku godine, usled kompleksnih okolnosti za poslovanje, NIS će ostati posvećen urednom snabdevanju tržišta, očuvanju finansijske discipline i socijalnoj stabilnosti zaposlenih", piše u saopštenju objavljenom na sajtu kompanije.