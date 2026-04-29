Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručuje da Moskva beleži nepovratne gubitke na frontu, ali da uprkos tome planira nove napade i dodatno angažovanje ljudstva. Ruski predsednik Vladimir Putin tvrdi da Ukrajina nije u stanju da zaustavi napredovanje ruske vojske i upozorava da su zbog toga režim u Kijevu i njegovi sponzori prešli na otvorene terorističke metode.

London hoće da izazove rat Rusije i SAD

Britanski kralj Čarls Treći izjavio je prilikom obraćanja u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država, da je "snaga partnerstva između SAD i Velike Britanije iskorišćena za suočavanje sa zajedničkim protivnicima, kao i da je potrebno zaštititi Ukrajinu u ratu sa Rusijom."

"Ta ista, nepokolebljiva odlučnost je potrebna za odbranu Ukrajine i njenog najhrabrijeg naroda, kako bi se obezbedio istinski pravedan i trajan mir", rekao je kralj Čarls.

Rusija je spremna za rešavanje ukrajinske krize

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je Rusija spremna za rešavanje ukrajinske krize, ali da zapadne zemlje i Kijev nisu u poziciji da diktiraju uslove.

"Da bi kriza bila rešena, mora biti priznato da Krim, Donbas i Novorusija pripadaju Rusiji", rekla je Zaharova.

Istakla je i da se Ukrajina vrati neutralnom, vanblokovskom i nenuklearnom statusu.

Zaharova je rekla i da Moskva podržava politički dijalog s Vašingtonom u cilju rešavanja ukrajinske krize, ali da ne gaji prevelika očekivanja.

Dodala je da ruska vojska ima stratešku inicijativu u zoni specijalne vojne operacije u Ukrajini, kao i da napreduje.

Rat u Ukrajini

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski istakao je da je u Izrael pristao ruski brod sa ukradenim ukrajinskim žitom. Iz Kijeva tvrde da to nije prvi brod koji je Izrael primio i poručuju da "neće zatvarati oči i ostati bez odgovarajuće reakcije".

Izrael tvrdi da Kijev nije pružio dokaze da je ruska pošiljka žita ukradena.

Evropska unija upozorila je Izrael da je spremna da uvede sankcije svim akterima koji učestvuju, odnosno pomažu "trgovinu žitom koje je Rusija zaplenila na okupiranim teritorijama Ukrajine".

"EU je upoznata sa izveštajima da je brodu iz ruske 'flote iz senke', koji prevozi ukradeno ukrajinsko žito, omogućeno da istovari teret u luci Haifa u Izraelu, uprkos ranijim kontaktima Ukrajine sa izraelskim vlastima o tom pitanju", izjavio je portparol Evropske komisije.

Na sednici Saveta bezbednosti Rusije, Putin je istakao da Kijev svakog dana gubi određenu teritoriju "u zoni specijalne vojne operacije" u Ukrajini i "da se zato fokusirao na terorizam".

"Znamo da su i kijevski režim i njegovi pokrovitelji prešli na otvoreno terorističke metode. Razlozi su očigledni, jasni su svima, neprijatelj nije u stanju da zaustavi napredovanje naših snaga, naših momaka duž linije kontakta", naglasio je Putin.

Pozivajući se na podatke ukrajinske vojne-obaveštajne službe, Zelenski pak ističe da političko rukovodstvo Ruske Federacije planira nove ofanzivne operacije i širenje mobilizacije.

"Odbrambene snage Ukrajine uništavaju ofanzivni potencijal ruske vojske, pri čemu su nepovratni gubici okupatora dostigli oko 60 odsto ukupnih gubitaka. Uprkos tome, rusko političko rukovodstvo planira dalje ofanzivne operacije i sprema se da privuče više ljudstva, uključujući i proširenje procesa mobilizacije unutar Rusije", naveo je Zelenski.