Prema planu koji razmatra Evropska komisija, deo makrofinansijske pomoći od 8,4 milijarde evra mogao bi da zavisi od promene poreskog režima za preduzeća, uključujući ukidanje povlašćenih stopa i uvođenje poreza na dodatu vrednost od 20 odsto za određene firme.

Kako su naveli izvori, Ukrajina pokušava da ubedi Međunarodni monetarni fond (MMF) da odloži slične zahteve u okviru zasebnog kreditnog programa.

Izvori su naveli da su predložene mere "nepopularne" u ukrajinskom društvu i da nailaze na političke prepreke u parlamentu, uključujući i neslaganja sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i vladom zemlje.

Deo reformi već je odložen, a rok za usvajanje novih fiskalnih mera pomeren je na jun, kada se očekuje naredna revizija MMF-a.