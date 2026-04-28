Predsednik Rusije Vladimir Putin izneo je oštre optužbe na račun ukrajinskog rukovodstva, tvrdeći da su, zajedno sa svojim saveznicima, pribegli metodama koje je okarakterisao kao terorističke.

Govoreći na sastanku posvećenom bezbednosti izbornog procesa, Putin je rekao da, prema njegovim ocenama, Kijev ne uspeva da zaustavi napredovanje ruskih snaga na liniji fronta, zbog čega se, kako navodi, okreće radikalnijim potezima.

– Smatramo da su kijevske vlasti, uz podršku svojih pokrovitelja, prešle na otvorene terorističke metode – izjavio je Putin.

On je tom prilikom upozorio i na rastuće bezbednosne rizike, naglašavajući da se pretnje od potencijalnih napada povećavaju.

Putinove izjave dolaze u trenutku pojačanih tenzija i intenziviranja sukoba, što dodatno komplikuje bezbednosnu situaciju i povećava zabrinutost zbog mogućih daljih eskalacija.