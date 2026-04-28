Posle kratkog zatišja, sukobi su ponovo eskalirali, a intenzitet napada dodatno je pojačan. Ukrajinske snage izvele su novi talas udara dronovima na jug Rusije, pri čemu je Tuapse ponovo bio među glavnim metama.

Prema dostupnim podacima, ruska protivvazdušna odbrana oborila je veliki broj bespilotnih letelica – ukupno više od 200 u roku od 24 sata, od čega je najveći deo neutralisan iznad Crnog mora i Krasnodarskog kraja.

Napadi su, kako se navodi, bili usmereni na infrastrukturne objekte, uključujući skladišta nafte, a snimci požara koji su usledili brzo su se proširili društvenim mrežama.

Istovremeno, borbe su se rasplamsale i na drugim pravcima. U Ukrajini su zabeleženi novi udari dronovima i raketama, uključujući napade na Odesu, gde je pogođena pomorska infrastruktura, kao i objekte u Černigovskoj i Sumskoj oblasti.

U pojedinim gradovima prijavljena su oštećenja stambenih zgrada, bolnica i administrativnih objekata, dok su lokalne vlasti upozorile na moguće nove napade u narednom periodu.

U takvoj situaciji, ukrajinska vojska ubrzano radi na jačanju odbrane. Prema izjavama vojnih zvaničnika, gradi se kontinuirana linija utvrđenja koja se proteže od Kijevskog rezervoara pa sve do regiona Sumija.

Cilj ove odbrambene linije je da se spreče iznenadni prodori i dodatno osigura severni pravac, koji se smatra posebno osetljivim.

Istovremeno, analize pokazuju da se rat sve više pretvara u sukob iscrpljivanja, u kojem ključnu ulogu imaju dronovi i precizni udari. Ukrajinske snage sve više koriste bespilotne letelice, uključujući i modele opremljene naprednim komunikacionim sistemima koji omogućavaju kontrolu na velikim udaljenostima.

Na frontu se paralelno vode i žestoke borbe za strateške gradove. Posebno se izdvaja pravac ka Konstantinovki, gde analitičari procenjuju da bi naredni meseci mogli biti odlučujući.

U međuvremenu, međunarodna dimenzija sukoba nastavlja da se produbljuje. Norveška je najavila da će finansirati proizvodnju ukrajinskih jurišnih dronova, koji bi trebalo da budu isporučeni do leta 2026. godine.

Ova inicijativa deo je šire strategije jačanja vojnih kapaciteta, ali i premeštanja proizvodnje na sigurnije lokacije van dometa napada.

Sve to ukazuje na jednu ključnu činjenicu – sukob ulazi u novu fazu, u kojoj se linije fronta ne samo brane, već i intenzivno utvrđuju, dok se paralelno vodi borba za prevlast u vazduhu i tehnološku nadmoć.