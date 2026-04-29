U mestu Agvakate, nedaleko od Havana, 56-godišnji mehaničar Huan Karlos Pino prepravio je svoj stari Fiat 126p iz osamdesetih godina tako da umesto benzina koristi – ćumur.

Energetska kriza na Kubi i nestašica goriva

Glavni razlog za ovu neobičnu modifikaciju nije eksperiment, već ozbiljna energetska kriza. Zbog smanjenih isporuka nafte i ekonomskih problema, Kuba se suočava sa velikim nedostatkom goriva.

Benzin je danas strogo ograničen, dok se na crnom tržištu prodaje i do osam dolara po litru, što ga čini nedostupnim za većinu građana. U takvim uslovima, alternativna goriva poput ćumura postaju realna opcija.

Kako funkcioniše automobil na ćumur

Sistem koji je ugradio Pino zasniva se na tehnologiji generatora na gas, koja je bila korišćena tokom Drugog svetskog rata.​

U ovom procesu, ćumur sagoreva u posebnom rezervoaru, stvarajući gas koji se zatim koristi kao pogonsko gorivo za motor.

Pino je ceo sistem napravio od improvizovanih delova:

stari rezervoar za gorivo

metalni filter

improvizovana izolacija od stare odeće

Automobil na ćumur može da dostigne brzinu do 70 km/h, a tokom testiranja prešao je više od 80 kilometara bez problema.

Povratak zaboravljenim tehnologijama

Iako ovakva rešenja danas deluju neobično, ona nisu nova. Tokom ratova i energetskih kriza, generatori na gas su bili široko korišćeni kao alternativa benzinu i dizelu.

Primer sa Kube pokazuje kako savremeni trendovi poput električnih automobila nisu univerzalno primenljivi. Dok Evropa ulaže u smanjenje emisije i zelenu energiju, u nekim delovima sveta osnovno pitanje ostaje – kako pokrenuti automobil bez goriva.

Kada nužda pokrene inovaciju

Priča iz Kube jasno pokazuje da inovacije ne dolaze uvek iz visokotehnoloških laboratorija. U uslovima krize, ljudi se često vraćaju starim, provereno funkcionalnim rešenjima.

Automobil na ćumur nije samo zanimljiv eksperiment, već i dokaz koliko se brzo prioriteti mogu promeniti kada energija postane luksuz.