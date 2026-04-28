Na društvenim mrežama pojavio se snimak za koji se tvrdi da prikazuje intenzivne borbe na jednoj liniji fronta u Harkovskoj oblasti.

Prema navodima ruskih vojnih izvora iz grupe „Sever“, operateri FPV dronova izveli su napade na položaje 11. armijskog korpusa ukrajinskih snaga, pri čemu su korišćeni dronovi za precizno gađanje ciljeva.

Snimak je objavljen na Telegram kanalu „Severni vetar“, uz tvrdnje da je tokom 24 časa nadzora iz vazduha primećeno da nije bilo pokušaja evakuacije sa pogođenih pozicija.

– Tokom čitavog perioda osmatranja nije zabeležen pokušaj izvlačenja ljudstva – navodi se u objavi.

Kako se ističe, dejstva su deo šire strategije koja ima za cilj sprečavanje eventualnih kontraofanzivnih aktivnosti i onemogućavanje korišćenja pojedinih naselja kao logističkih tačaka za prebacivanje snaga.

U objavi se takođe navodi da su borbe posebno intenzivne na pravcu Lipci, gde se, prema tim tvrdnjama, kontinuirano gađaju i oprema i ljudstvo.

Ranije su isti izvori objavili i snimke navodnih vazdušnih sukoba dronova, uključujući i modele koje ukrajinska strana koristi na ovom području.

Treba napomenuti da ove informacije dolaze iz jedne strane u sukobu i da ih nije moguće nezavisno potvrditi.