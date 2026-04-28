"Vidimo pad podrške Sjedinjenih Američkih Država kijevskom režimu, usred rastuće pomoći Ukrajini od evropskih zemalja. Evropska unija se sve više uključuje u sukob, finansira ga i isporučuje oružje", rekao je Belousov na sastanku ministara odbrane zemalja članica Šangajske organizacije za saradnju u Kigristanu, a prenosi agencija Interfaks.

Belousov je podsetio na spisak evropskih kompanija koje proizvode i isporučuju Ukrajini jurišne bespilotne letelice i njihove komponente za napade na ruskoj teritoriji.

"Takve akcije doprinose nagloj eskalaciji vojno-političke situacije na celom evropskom kontinentu i mogle bi dovesti do nepredvidivih posledica", naveo je Belousov.

Prema njegovim rečima, SAD i Zapad podrivaju temelje globalne bezbednosne arhitekture.

"Njihov agresivni kurs pogoršava geopolitičke kontradikcije, potkopava stratešku stabilnost i potkopava ključne mirovne sporazume", rekao je Belousov.

Ocenio je da je u svetu porastao potencijal za konflikte, dok je istovremeno umanjena uloga međunarodnih institucija.