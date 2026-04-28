Predsednik Volodimir Zelenski je opomenuo Izrael zbog prihvatanja brodova koji prevoze ukrajinsko žito koje je ukrala Rusija i obećao da će uvesti sankcije svima koji su u to umešani.

"Sticanje ukradene robe u svim normalnim zemljama je delo koje povlači za sobom pravnu odgovornost. Ovo se posebno odnosi na žito koje je ukrala Rusija. Još jedan brod sa takvim žitom stigao je u izraelsku luku i sprema se za istovar. Ovo nije i ne može biti čisti posao. Izraelske vlasti ne mogu a da ne znaju koji brodovi i sa kojim teretom stižu u luke zemlje", upozorio je Zelenski.

Prema rečima predsednika, Rusija sistematski uzima žito sa privremeno okupirane ukrajinske zemlje i izvozi ga.

"Takve transakcije krše zakon same Države Izrael. Ukrajina je preduzela sve neophodne korake diplomatskim kanalima da spreči takve incidente. Međutim, vidimo da još jedan takav brod nije zaustavljen. Naložio sam Ministarstvu spoljnih poslova Ukrajine da obavesti sve partnere naše države o situaciji", rekao je ukrajinski lider.

Zelenski je naglasio da Ukrajina, na osnovu obaveštajnih podataka, priprema paket sankcija koji će obuhvatiti ne samo one koji direktno transportuju ovo žito, već i "pojedince i pravna lica koja pokušavaju da zarade novac od takve kriminalne šeme".

Rekao je da Ukrajina takođe koordinira svoje akcije sa evropskim partnerima kako bi relevantni pojedinci bili uključeni u evropske režime sankcija.