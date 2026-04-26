Ipak, pre nego što raspalite vatru na omiljenom izletištu ili čak na terasi, važno je da znate gde je to dozvoljeno, jer kazne mogu biti veoma visoke.

Građani koji Prvi maj obeležavaju na izletištima treba da imaju na umu da se vatra sme paliti isključivo na obeleženim i posebno obezbeđenim mestima. U suprotnom, osim novčane kazne, postoji i ozbiljan rizik od izazivanja požara i velike štete po prirodu.

Mesta na kojima građani godinama tradicionalno roštiljaju su Ada Ciganlija, Košutnjak, najčešće kod Hajdučke česme, Avala i Zvezdarska šuma. Međutim, jedine lokacije na kojima je roštiljanje zaista dozvoljeno jesu određeni deo Ade Ciganlije i deo Košutnjaka kod Filmskog grada, u blizini vodotornja, gde postoje namenski pravljeni roštilji.

Prema važećim propisima, paljenje vatre zabranjeno je u parkovima, na zelenim rekreacionim površinama, drugim javnim površinama, ali i u stambenim prostorima. Iz Sekretarijata za inspekciju, nadzor i komunikaciju za "Blic" naveli su da je odlukom o uređivanju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina izričito zabranjeno paliti vatru na javnim zelenim površinama.

Za nepoštovanje ove zabrane komunalni inspektor ili komunalni milicionar izdaje prekršajni nalog, a propisana novčana kazna za fizičko lice iznosi 10.000 dinara.

Ista kazna od 10.000 dinara predviđena je i za paljenje vatre na javnim površinama prema odredbama odluke o održavanju čistoće, koja zabranjuje paljenje vatre radi zaštite i održavanja čistoće.

Posebno je važno naglasiti da je strogo zabranjeno paljenje roštilja i na terasama, kao i u zajedničkim prostorima stambenih zgrada. Upotreba otvorenog plamena, uključujući ćumur i slična sredstva, smatra se ozbiljnim prekršajem zbog neposredne opasnosti od požara.

Za ovakav prekršaj fizičko lice može biti kažnjeno novčanom kaznom u fiksnom iznosu od čak 25.000 dinara, upozoravaju iz Sekretarijata za inspekciju, nadzor i komunikaciju.

BONUS VIDEO