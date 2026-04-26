Potrebno je samo da pogledate sliku i da, bez mnogo razmišljanja, izaberete geometrijsku figuru koja vas najviše privlači.

Oslonite se na prvi utisak, a zatim otkrijte šta test otkriva - vaš izbor govori o vašem skrivenom unutrašnjem izazovu.

Kvadrat

Ako ste izabrali kvadrat, moguće je da nosite tragove starih povreda koje i danas utiču na vas. Da biste se zaštitili, nesvesno podižete zidove – kroz oprez, nepoverenje, potrebu za kontrolom ili izbegavanje bliskosti. Upravo to vas može sprečavati da živite opuštenije i gradite kvalitetne odnose.

Iako nije lako, promena je moguća. Već samo prepoznavanje problema je veliki korak napred. Rad na sebi i postepeno otvaranje prema drugima mogu pomoći da ti „zidovi“ postanu manje čvrsti i da u vaš život uđe više topline i poverenja.

Trougao

Ako vam je pažnju privukao trougao, verovatno stalno težite napretku – brže, više, dalje. Međutim, takav tempo može vas udaljiti od uživanja u sadašnjem trenutku. Čim ostvarite jedan cilj, već jurite ka sledećem, pa zadovoljstvo brzo nestaje.

Da biste vratili ravnotežu, pokušajte da u svakodnevicu uvedete male pauze. To mogu biti kratke šetnje bez telefona, zapisivanje stvari na kojima ste zahvalni ili nekoliko minuta tišine uz omiljeni napitak. Takvi trenuci pomažu da zastanete, sagledate postignuto i ponovo osetite zadovoljstvo.

Krug

Ako ste odabrali krug, moguće je da vam je veoma važno kako izgledate i kako vas drugi doživljavaju. Želja da ostavite dobar utisak je prirodna, ali ako samopouzdanje previše zavisi od spoljašnjeg izgleda, to može doneti nesigurnost i stalno poređenje sa drugima.

Pokušajte da pažnju usmerite i na svoje unutrašnje vrednosti – osobine poput dobrote, duhovitosti, inteligencije i podrške koju pružate drugima. Vođenje dnevnika u kojem beležite lične uspehe i stvari na koje ste ponosni može vam pomoći da izgradite stabilnije samopouzdanje.