Nekoliko najposećenijih plaža u Sidneju hitno je zatvoreno nakon što je u vodi primećena pojačana aktivnost ajkula, što je izazvalo paniku među lokalnim vlastima i spasiocima. Kao odgovor na situaciju, u vazduh su podignuti dronovi, dok su na teren poslata i džet-ski plovila kako bi se pratilo kretanje predatora i uklonio uzrok opasnosti.

Sve je počelo kada su spasioci u ranim jutarnjim satima uočili raspadnuto telo velikog kita na stenovitom delu obale u okviru Kraljevskog nacionalnog parka. Nakon što su obavili nadzor iz vazduha, potvrđeno je ono čega su se svi pribojavali – u tom području primećen je neuobičajeno veliki broj ajkula koje su privučene ostacima uginule životinje.

Zbog opasnosti su odmah zatvorene plaže Gari, Vatamola, Era i Burning Palms, a upozorenje je upućeno svim surferima, kupačima, roniocima i podvodnim ribolovcima da se drže dalje od vode.

Direktor organizacije Surf Life Saving NSW, Stiven Pirs, bio je izričit:

– Naše upozorenje je jasno: ne ulazite u vodu.

Prema njegovim rečima, u tom području primećene su brojne ajkule, uključujući i velike bele, kao i bik ajkule, koje se smatraju među najopasnijim vrstama na svetu.

Stručnjaci procenjuju da je telo kita već duže vreme u fazi raspadanja, što dodatno pojačava privlačnost za predatore. Nadležne službe, u saradnji sa upravom Nacionalnog parka, rade na uklanjanju ostataka, a očekuje se da će plaže ostati zatvorene najmanje 24 sata.

Dodatni problem predstavlja i predstojeći državni praznik u Australiji, kada se očekuje povećan broj posetilaca na obali, što dodatno komplikuje situaciju i povećava rizik.

Ovaj incident dolazi nakon niza napada ajkula na istočnoj obali Australije početkom godine, kada su u samo 48 sati zabeležena četiri napada, među kojima su stradali i surferi i deca.

Posebno potresan slučaj bio je napad na dvanaestogodišnjeg Nika Antića, koji je teško povređen dok je plivao sa drugovima kod takozvane „Plaže ajkula“ u Sidneju, a preminuo je nedelju dana kasnije.