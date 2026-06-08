Iako se često misli da je početak leta već zakasneo za setvu, jun može biti izuzetno zahvalan mesec za baštovane. Zemlja je dovoljno zagrejana, dani su dugi, a mnoge kulture koje vole toplotu u ovim uslovima niču brže nego u prolećnim, hladnijim danima.

Zato, ako niste stigli da na vreme uredite baštu ili želite da popunite prazna mesta u lejama, i dalje postoji niz biljaka koje možete posejati i očekivati dobar rod tokom leta i rane jeseni.

Topla zemlja kao prednost za rast biljaka

Jun donosi stabilne temperature i više sunčanih sati, što stvara idealne uslove za klijanje određenih vrsta povrća. Upravo toplo zemljište često ubrzava razvoj biljaka i omogućava im snažniji početni rast.

Važno je izabrati kulture koje dobro podnose letnje vrućine, kao i redovno ih zalivati, kako se zemlja ne bi potpuno isušila u periodima visokih temperatura.

Šargarepa

Šargarepa može da se seje i početkom juna, naročito rane i sitnije sorte koje brže stižu za berbu. Najbolje uspeva u rastresitom zemljištu bez kamenja, jer joj je za pravilan razvoj korena potreban nesmetan prostor.

Seme se seje plitko, a nakon nicanja biljke je potrebno prorediti kako bi svaka imala dovoljno mesta za razvoj. Zemlju treba održavati umereno vlažnom, jer suša može usporiti rast i uticati na kvalitet korena.

Krastavac

Krastavci vole sunce i toplotu, pa su idealni za letnju setvu. Mogu se sejati direktno u zemlju, a uz dovoljno vode i prostora brzo napreduju.

Kod sorti koje se penju preporučuje se postavljanje mreže ili oslonca, što olakšava berbu i doprinosi urednijem rastu biljke.

Boranija

Boranija je jedna od najzahvalnijih kultura za letnju setvu. Ne zahteva komplikovanu negu, a prve mahune mogu se brati već nakon oko dva meseca.

Najvažnije je obezbediti dovoljno sunca i redovno zalivanje, posebno tokom cvetanja i formiranja plodova. Česta berba podstiče biljku da daje nove mahune.

Rotkvice

Za brze rezultate, rotkvice su jedan od najboljih izbora. Od setve do berbe često prođe manje od mesec dana.

Seme se seje plitko, a zemljište mora biti ravnomerno vlažno. Nedostatak vode može dovesti do toga da rotkvice postanu drvenaste i previše ljute.

Cvekla

Cvekla je praktična kultura jer se mogu koristiti i koren i mladi listovi. Može se sejati tokom juna, a uz pravilno održavanje daje sočne i hranljive plodove.

Mladi listovi su pogodni za salate i kuvana jela, dok se koren koristi za salate, zimnicu i razne kulinarske pripreme.

Blitva

Blitva je odličan izbor za one koji žele dugotrajnu i otpornu biljku u bašti. Dobro podnosi visoke temperature i može davati listove sve do jeseni.

Prednost blitve je u tome što se ne bere cela biljka, već se listovi skidaju postepeno, što omogućava dug period berbe sa iste leje.

Tikvice

Tikvice spadaju u najrodnije letnje kulture. Dovoljno je posaditi nekoliko biljaka kako bi tokom sezone obezbedile stalnu količinu plodova.

Seju se direktno u zemlju, ali im je potrebno dovoljno prostora zbog brzog širenja. Najukusnije su kada se beru mlade, dok su još nežne i mekane.