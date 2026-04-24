Iran je uspeo da zaobiđe ograničenja u Ormuskom moreuzu tako što je koristio luku Džask u Omanskom zalivu, iz koje su tankeri mogli da utovaruju naftu i direktno ulaze u otvorene vode bez potrebe da prolaze kroz Ormuski moreuz, prenosi iranska agencija Tasnim.

Između 13. i 22. aprila, firma za analizu podataka Vortexa zabeležila je 35 prelazaka američke blokade, što je uključivalo i povratak brodova koji su povezani sa Iranom ili onih koji su pod sankcijama, a ove operacije su omogućile da najmanje 10,7 miliona barela iranske sirove nafte prođe kroz Ormuski moreuz.

Ove nedelje, iranska vlada je učvrstila svoju kontrolu nad Ormuskim moreuzom tako što je počela naplatu prvih tranzitnih taksi, a ti prihodi su deponovani u Centralnu banku, navodi Tasnim.

Predsednik parlamenta Mohamed Bager Kalibaf je kazao da Iran neće dozvoliti drugim zemljama da slobodno prolaze ovom rutom dok se izvoz iz Irana suočava sa ograničenjima.

Prema novim uslovima koje je postavio Teheran, prolaz će biti dozvoljen samo komercijalnim brodovima koji su prethodno dobili dozvolu od Irana.

Sjedinjene Američke Države su uvele blokadu Ormuskog moreuza za sve brodove koje idu ka, ili izlaze iz iranskih luka, kao odgovor na to što je Iran uveo blokadu Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi izvoz petine nafte i tečnog prirodnog gasa na međunarodnom tržištu, za tankere zemalja koje je označio kao neprijateljske.