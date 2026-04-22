Ambasadori EU odobrili su 90 milijardi evra za Kijev i 20. paket sankcija protiv Rusije, prenosi Rojters, pozivajući se na kiparsko predstavništvo u Savetu EU.

Ranije je najavljeno da će glavni fokus novih sankcija biti na borbi protiv takozvane "flote u senci".

Mađarska je 18. februara obustavila isporuke dizela Ukrajini, a 20. februara blokirala je kredit Evropske unije Kijevu od 90 milijardi evra, zajedno sa Slovačkom, dok se ne nastave isporuke ruske nafte preko "Družbe".

Prema rečima mađarskog ministra spoljnih poslova Petera Sijarta, to je bilo učinjeno kao odgovor na ucenu kijevskog režima koji, iz političkih razloga, ne obnavlja tranzit ruske nafte kroz naftovod "Družba", pokušavajući da izazove energetsku krizu u zemlji i utiče na izbore.

Vladimir Zelenski juče je izjavio da je naftovod "Družba" spreman da nastavi sa radom. Njegova izjava je usledila nakon što je Peter Mađar pozvao kijevski režim da prestane da ucenjuje Mađarsku i da obnovi isporuke nafte preko naftovoda "Družba".

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je ranije da bi Evropska unija pronašla način da odblokira kredit za pomoć Ukrajini čak i da stranka Viktora Orbana nije izgubila na mađarskim parlamentarnim izborima.