Snimak prikazuje trkača maratona koji je na ivici snage.

Njega su „izdale“ noge i počeo je da posreće. Dva druga trkača koja su dotrčala nakon njega podigla su ga i nosila kroz poslednju deonicu do cilja.

Reč je o trkaču Adžaju Haridaseu (21) kome su noge počele da "otkazuju" na manje od kilometra od cilja. Nekoliko puta je pokušao da ustane i nastavi, ali bezuspešno.

Srećom po njega, dva rivalska trkača bila su spremna da odustanu od svojih trka kako bi mu pomogli da završi. Aron Begs je prvi stao i podigao Haridasea sa zemlje, ali čak i uz podršku druge osobe, mučio se da ostane uspravan. Drugi trkač, Robson De Oliveira, brzo se umešao i njih dvojica su zajedno poneli Haridasea. Sva trojica su zajedno pretrčala preko ciljne linije, piše Express.

Sećajući se tog trenutka, rekao je: „Pružili su mi ruku i podržali me. Pomogli su mi da ustanem iako nisu imali razloga za to. Zaista sam im zahvalan na svemu.“