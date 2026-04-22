Pošte Srbije saopštile su da će 8. maja organizovati javnu prodaju 88 rashodovanih teretnih i putničkih vozila putem javne licitacije koja će se održati u Beogradu. U saopštenju se navodi da će se licitacija održati u Ugrinovačkoj ulici 210B u Zemunu, sa početkom u 10 časova. Transportna sredstva na prodaju su kao grupa od 88 vozila i ne mogu se kupovati pojedinačno.

Navode da se teretna i putnička vozila koja su predmet licitacije nalaze na više lokacija na teritoriji Srbije.

"Sve neophodne informacije vezane za javnu prodaju, katalog vozila, termini razgledanja vozila na svim lokacijama i drugi podaci u vezi sa procedurom i učešćem na javnoj licitaciji, dostupni su na internet stranici vozila.posta.rs/vozila/", navodi se u saopštenju.