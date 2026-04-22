Na pitanje šta očekuje od sastanka u redovima opozicije, Roknić kaže:

"Ja ne bih očekivao mnogo, pošto oni nisu u stanju da se dogovore oko mnogo važnijih pitanja nego što su to izbori. Oni nisu u stanju da se dogovore oko pravca u kojem će se kretati ova zemlja.

Naprosto, oni su jedna, kako bih rekao, prilično izgubljena družina, tako da je za njih u suštini bolje da se uklone u potpunosti iz javnog života na neki način, na neki način je bolje da ne paktiraju sa studentskim pokretom i da nemaju nikakve veze, da im naprosto ne ruše rejting koji oni imaju", ocenio je Roknić.

Na konstataciju da ne očekuje od sastanka ništa dobro. Roknić kaže:

"Praktično ne, ne mislim da će se oni ni usaglasiti, niti da će izaći sa nekim zajedničkim stavom, niti da će doneti bilo kakve odluke. Verovatno će to biti kao i do sada, najobičniji umetnost radi umetnosti, odnosno, nastaviće opozicija da juri sopstveni rep."