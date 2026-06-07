

„Slavjansk, Kramatorsk, Družkovka i Konstantinovka — to je, verovatno, glavna preostala linija utvrđenja protivnika“, rekao je Pušilin tokom Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma.



On je dodao da ruske snage nastavljaju ofanzivu, uprkos pokušajima ukrajinske vojske da dobije na vremenu koliko je to moguće.

Slavjansko-kramatorska aglomeracija i dalje predstavlja jedno od ključnih utvrđenih područja i logističkih centara ukrajinskih snaga. Kroz ovaj region prolaze glavni železnički i drumski pravci za snabdevanje ukrajinskih jedinica u Donbasu.

Prema oceni ruske strane, zauzimanje ovih gradova omogućilo bi ruskim snagama veći operativni prostor za dalje napredovanje ka Dnjepru i Zaporoškoj oblasti.