Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kaže da je naftovod "Družba" popravljen i da može da nastavi sa radom. Iz Kremlja poručuju da sprema da nastavi isporuku nafte, ali da to zavisi od Kijeva. Vladimir Putin izjavio je da Rusija zna kako će se završiti vojna operacija u Ukrajini i poručio da će biti postignuti njeni ciljevi.

Više od 150 bespilotnih letelica oboreno iznad ruskih oblasti

Sistemi protivvazdušne odbrane presreli su sinoć 155 bespilotnih letelica (BPLO) na teritoriji Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Precizira se da su bespilotne letelice uništene iznad teritorija Kurske, Samarske, Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Saratovske, Penzenske, Uljanovske, Volgogradske, Rostovske oblasti, Krasnodarskog kraja, Republike Krim i iznad Crnog mora.

(Izvestija)

Rusija napala Ukrajinu s više od 200 dronova

Ruske snage su napale Ukrajinu sa 215 jurišnih bespilotnih letelica tipa "šahed", "gerber", "italmas" i drugih tipova, od kojih je oko 140 bilo "šaheda", saoopštila je ukrajinska komanda vazduhoplovnih snaga.

Protivvazdušna odbrana je oborila i potisnula 189 neprijateljskih bespilotnih letelica na severu, jugu i istoku zemlje.

(Ukrajinska pravda)

Lučki objekti u Odeskoj oblasti oštećeni u napadu drona

U masovnom napadu ruskih dronova na Odesku oblast oštećeni su lučki objekti, saopštio je šef Odeske regionalne državne administracije, Oleg Kiper na Telegramu.

Dodao je da nije bilo povređenih i da su spasioci brzo ugasili požare. Rad na otklanjanju posledica je u toku.

(Ukrinform)

Rusi napali železnicu u Zaporožju

Ruski dron je napao sortirnu stanicu na železničkoj stanici Zaporožje-Lajv, ubivši pomoćnika mašinovođe, izvestio je zamenik premijera za oporavak - ministar zajednice i teritorijalnog razvoja Oleksij Kuleba je ovo objavio na Telegramu.

(Ukrinform)

Napad dronom u Sizanju

Napad dronom u gradu Sizranj izazvao je delimično urušavanje ulaza u stambenu zgradu, saopštio je guverner Samarske oblasti Vjačeslav Fedoriščev.

Fedoriščev je naveo da je urušavanje posledica napada dronova ukrajinskih oružanih snaga i dodao da se napadi na Samarsku oblast nastavljaju, prenela je Ria novosti. Na licu mesta rade timovi za potragu i spasavanje, koji su do sada spasili četiri osobe i jedno dete iz ruševina. Na teren su upućene i službe hitne pomoći. Prema saopštenju pres-službe ruskog Ministarstva za vanredne situacije, još četiri osobe, među kojima je i jedno dete, mogle bi da budu zarobljene ispod ruševina, dok su stanari susednih zgrada evakuisani.

Rusi broje mrtve

Zelenski: Nema razloga da se Ukrajini blokira zajam od 90 milijardi evra

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da više nema razloga da se Ukrajini blokira kredit u iznosu od 90 miliona evra.

On je u večernjem video obraćanju naveo da je danas razgovarao sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom i predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen o deblokiranju finansijske podrške Ukrajini.

"Važno je da se deblokira evropski paket podrške za Ukrajinu - 90 milijardi evra za dve godine. To su sredstva koja je već odobrio Evropski savet, ali su bila blokirana. Sada ne može biti izgovora za blokiranje. Evropska unija je tražila od Ukrajine da popravi naftovod Družba, koji su Rusi uništili. Mi smo ga popravili. Nadamo se da će i Evropska unija sprovesti sporazume", rekao je ukrajinski lider, prenep je Ukrinform.