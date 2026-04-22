"AD Ukrtransnafta, kompanija odgovorna za upravljanje ukrajinskim delom naftovoda Družba, zvanično je obavestila MOL da su radovi na popravkama Družbe završeni i da su uslovi više sile koji su bili na snazi od 27. januara 2026. godine prestali da važe od 18 časova 21. aprila 2026. godine. Prema obaveštenju, AD Ukrtransnafta je spremna da nastavi tranzit sirove nafte ka Mađarskoj i Slovačkoj", navedeno je na veb-sajtu kompanije.

Ranije je slovačka ministarka ekonomije Denisa Sakova objavila da se očekuje da će isporuke nafte Slovačkoj putem naftovoda Družba biti nastavljene u četvrtak ujutru.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je u utorak saopštio da je zemlja završila popravke na delu naftovoda Družba.

Mađarski ministar za poslove EU Janoš Boka je 20. aprila potvrdio da će Ukrajina nastaviti isporuke nafte iz Rusije u Mađarsku preko naftovoda 21. aprila. On je pojasnio da će nakon zvaničnog obaveštenja ukrajinski operater kontaktirati mađarsku kompaniju MOL.

BONUS VIDEO