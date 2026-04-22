Plaćenici ukrajinskih oružanih snaga pobunili su se nakon neuspešnog kontranapada u mestu Peščanoe, piše ruska agencija RIA Novosti.

Grupa od čak 300 stranih plaćenika ukrajinskih oružanih snaga napustila je svoje položaje i pokrenula oružanu pobunu nakon neuspelog kontranapada u blizini sela Pesčanoe u Harkovskoj oblasti u Ukrajini. Oni zahtevaju da njihova komanda obezbedi koridor za pozadinu, rekle su ruske snage bezbednosti za RIA Novosti.

- Pokušaj ukrajinskih snaga da preokrenu situaciju završio se teškim neuspehom. Kontranapadi pokrenuti protiv jurišnih ruskih jedinica potpuno su propali - rekao je izvor za RIA Novosi.

Kako navodi ruska agncija, on je napomenuo da je odbrana ukrajinskih oružanih snaga u ovom sektoru oslabljena, a ljudstvo iscrpljeno do nemerljive mere.

To je navodno preraslo u pobunu među stranim plaćenicima ukrajinskih oružanih snaga.

- Nakon što je kontranapad odbijen, značajan broj stranih boraca (do tri stotine, prema različitim izvorima) demonstrativno je napustio svoje položaje i povukao se u pozadinu. Izbila je oružana pobuna - izvestio je izvor.

Prema njegovim rečima, sukobi između plaćenika i komande ukrajinskih oružanih snaga na frontu su uobičajeni. Međutim, ovaj slučaj je neobičan. Kijevski „saveznici“ su izmakli kontroli i prete im oružjem.

- Plaćenici prete ukrajinskim oficirima i vojnicima da će upotrebiti oružje ako im se ne obezbedi nesmetan koridor za bekstvo - rekao je izvor RIA Novosti novinskoj agenciji.

Međutim, treba napomenuti da ovi navodi nisu potvrđeni iz drugih izvora.

Najnovije vesti sa fronta u Ukrajini možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO