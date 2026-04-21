Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da Moskva ima jasan plan za završetak vojne operacije u Ukrajini, naglasivši da će svi postavljeni ciljevi biti ostvareni, ali da detalji strategije neće biti javno objavljivani.

Tokom sastanka sa čelnicima ruskih opština, Putin je istakao odlučnost Kremlja da istraje u trenutnim vojnim aktivnostima u Ukrajini bez iznošenja konkretnih rokova ili planova u javnost.

- Znamo kako će se sve ovo završiti, ali nećemo davati nikakve javne izjave o tome. Jednostavno ćemo sprovoditi i težiti ka ciljevima koje smo sebi postavili i ostvarivati zadatke koji su pred nama - poručio je ruski lider, a prenosi RBK Rusija.

Stvaranje bezbednosne zone na granicama

Jedan od ključnih prioriteta ruske vojske u narednom periodu jeste eliminisanje pretnji u pograničnim oblastima. Putin je naveo da vojno osoblje postepeno uspostavlja "bezbednosnu zonu" na granici sa Ukrajinom, što je proces koji će trajati do potpune neutralizacije opasnosti.

Poseban fokus stavljen je na tešku situaciju u Kurskoj oblasti. Putin je naglasio da su neophodne mere koje bi motivisale stanovništvo da ostane u svojim domovima ili da se vrati u pogranične regione.

Jedinstvo naroda kao ključ uspeha

Na ceremoniji dodele Sveruske nagrade za opštinske usluge, predsednik Rusije je uspeh operacije direktno povezao sa društvenom kohezijom. Prema njegovim rečima, jedinstvo građana je osnovni preduslov za trijumf.

- Danas shvatamo da je najvažnije biti zajedno. Samo kroz naše jedinstvo ostvarićemo ciljeve specijalne vojne operacije - zaključio je Putin.

Izveštaj Generalštaba: Napredovanje na svim frontovima

Paralelno sa izjavama predsednika, načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov izneo je najnovije podatke sa terena. On je saopštio da je ruska vojska uspostavila potpunu kontrolu nad teritorijom samoproglašene Luganske Narodne Republike (LNR).

Iz Kremlja je ranije potvrđeno da je Rusija zainteresovana za što brže okončanje sukoba, ali uz striktnu napomenu da će se to dogoditi tek kada se u potpunosti ispune prvobitno definisani ciljevi.