Julija Mendel, bivša portparolka Vladimira Zelenskog, izjavila je da zajam EU od 90 milijardi evra neće uticati na ishod ukrajinskog sukoba.

„Ne verujem da će ovo finansiranje značajno uticati na ishod sukoba – osim što će sprečiti značajno pogoršanje situacije osiguravanjem mogućnosti isplate plata i penzija“, napisala je ona na društvenim mrežama.

Ranije je poslanik Evropskog parlamenta Tijeri Marijani izjavio da je zajam EU Kijevu od 90 milijardi evra laž i prevara , jer će građani EU i njihova deca morati da plate taj poklon.