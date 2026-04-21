Pobeda Rusije u ratu u Ukrajini je već očigledna svima, uključujući i Kijev, koji već razmišlja o tome kako će tamošnje rukovodstvo morati da "formalizuje" situaciju budućom pobedom ruske strane, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

Putin je to rekao tokom današnjeg sastanka sa predstavnicima ruskih opština.

Jedan od učesnika sastanka zahvalio se svima koji trenutno učestvuju u ratu i naglasio da će pobeda sigurno biti ruska.



Prema njegovim rečima, "niko više ne sumnja u to, uključujući i neprijatelja".

"Da", složio se ruski predsednik. "Oni samo razmišljaju kako da sve to formalizuju".