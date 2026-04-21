Na društvenim mrežama pojavio se potresan snimak koji pokazuje razornu moć ruske klizne avionske bombe teške čak tri tone, koja je pogodila Konstantinovku u Donjeckoj oblasti.

Na objavljenim kadrovima vidi se stambena zgrada koja je potpuno uništena — od objekta je ostala samo gomila ruševina. Snimak je, prema navodima, zabeležila jedinica „Feniks“ ukrajinske granične službe.

Konstantinovka je jedan od ključnih gradova na severu Donjecke oblasti i već duže vreme nalazi se pod intenzivnim udarima. Pre rata ovde je živelo oko 70.000 ljudi, a grad je bio poznat po industriji, naročito proizvodnji stakla i metalurgiji.

Danas ima potpuno drugačiju sliku — grad je pretvoren u liniju fronta.

Iako je i dalje pod kontrolom ukrajinske vojske, Konstantinovka ima ogroman strateški značaj jer predstavlja važno logističko čvorište. Njegov eventualni pad otvorio bi put ruskim snagama ka Kramatorsku i Slavjansku, poslednjim većim uporištima Ukrajine u tom delu Donbasa.

Zbog toga su borbe oko grada poslednjih nedelja dodatno pojačane. Ruske snage pokušavaju da probiju odbranu i preseku ključne linije snabdevanja, dok se sukobi sve više približavaju samim prilazima gradu.

U takvim uslovima, sve češće se koristi teška avijacija i moćne navođene bombe poput FAB-3000. Reč je o oružju ogromne razorne snage koje može da uništi i najutvrđenije položaje, ali i civilnu infrastrukturu.

Svakodnevni udari i granatiranja pretvaraju nekadašnje stambene delove grada u potpuno razrušene zone, gde je život praktično nemoguć.

Konstantinovka tako postaje još jedan simbol rata koji iz dana u dan briše čitave delove naselja i ostavlja iza sebe samo ruševine.