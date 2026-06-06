Zemlje članice NATO-a razmatraju novi paket vojne i finansijske pomoći Ukrajini vredan čak 70 milijardi evra, prenosi Politiko, pozivajući se na četiri neimenovana diplomatska izvora.

Prema navodima izvora, odluka bi mogla da bude zvanično predstavljena narednog meseca na samitu NATO-a u Ankari.

Kako se navodi, inicijativu je prošlog meseca pokrenula Nemačka, a predlog uključuje novi mehanizam koji bi omogućio veću transparentnost kada je reč o finansiranju pomoći Kijevu. Pojedine članice Alijanse već duže vreme izražavaju nezadovoljstvo, tvrdeći da podnose znatno veći teret podrške Ukrajini od ostalih saveznika.

Rat u Ukrajini ušao je u petu godinu, a zapadne zemlje nastoje da dodatno ojačaju ukrajinske kapacitete. Mnogi vojni analitičari smatraju da Kijev u pojedinim segmentima uspeva da preokrene tok sukoba u svoju korist.

Pod administracijom predsednika Donalda Trampa, Sjedinjene Američke Države obustavile su gotovo svu novu vojnu pomoć Ukrajini, dok se isporuke oružja nastavljaju samo ukoliko ih finansiraju evropski saveznici.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski nedavno je tokom sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom zatražio od evropskih zemalja dodatne rakete za sisteme Patriot, koji se koriste za presretanje ruskih balističkih projektila.

Zelenski je naveo da su isporuke usporene zbog nestašice raketa, nastale i usled posledica sukoba sa Iranom.

Analitičari procenjuju da su SAD i njihove saveznice iz Persijskog zaliva u prethodnom periodu potrošili hiljade projektila Patriot.

Prema podacima Instituta Kil, evropske države su od januara do aprila ove godine Ukrajini mesečno izdvajale u proseku po dve milijarde evra.

Vojna podrška Kijevu biće jedna od glavnih tema samita lidera NATO-a, koji će biti održan 7. i 8. jula u Turskoj.