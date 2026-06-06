Zemlje NATO-a razmatraju novu vojno-finansijsku pomoć od 70 milijardi evra za Ukrajinu, rekla su za Politiko četiri neimenovana diplomatska izvora, navodeći da bi ta odluka trebalo da bude saopštena sledećeg meseca tokom NATO samita u Ankari.

Izvori su rekli da predlog koji je prošlog meseca inicirala Nemačka uključuje novi mehanizam za povećanje transparentnosti oko finansiranja Ukrajine, podsećajući da se neke zemlje žale da snose neproporcionalno veći teret podrške zvaničnom Kijevu.

Rat u Ukrajini je u petoj godini i saveznici se užurbano trude da ojačaju vojnu podršku Kijevu, a ta debata je u fokusu jer mnogi eksperti smatraju da Kijev preokreće rat u svoju korist.

Pod predsednikom Donaldom Trampom, Sjedinjene Američke Države su obustavile gotovo svu novu vojnu pomoć Ukrajini i prodaju oružje Kijevu samo ako to finansiraju drugi saveznici.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nedavno tokom sastanka sa prvim čovekom NATO Markom Ruteom pozvao Evropu da isporuči više raketa za PVO sisteme Patriot kojima se neutrališu napadu ruskim balističkim raketama.

Zelenski je izjavio da su isporuke usporene zbog nestašice ovih raketa koja je nastala kao posledica rata u Iranu. Analitičari procenjuju da su SAD i njihovi zalivski saveznici ispalili hiljade Patriot projektila.

Evropske zemlje su u periodu od januara do aprila dodelile Ukrajini u proseku po 2 milijarde evra svakog meseca, obvjavljeno je u izveštaju Kiel Instituta. Vojna podrška Ukrajini bi trebalo da bude jedna od ključnih tema na samitu lidera NATO-a koji se 7. i 8. jula održava u Turskoj.