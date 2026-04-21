Incident se dogodio kada je bik iznenada nasrnuo na njega i snažno ga oborio, nakon čega je Morante hitno prebačen u bolnicu.

Prema lekarskom izveštaju, povrede su ozbiljne, a sam Morante izjavio je da je reč o jednoj od najtežih povreda koje je doživeo, prenosi El Pais.

Vest o nesreći brzo se proširila u svetu koride, gde Morante važi za jednog od najznačajnijih savremenih matadora.

Njegovo stanje pokrenulo je brojna pitanja o nastavku karijere, uključujući mogućnost oporavka i povratka u arenu, navodi španski list.

Morante, čije je pravo ime Hoze Antonio Morante Kamačo, ima gotovo tri decenije dugu karijeru, tokom koje je stekao status jedne od najvećih figura moderne tauromahije.

Moranteu, poznatom po svom majstorstvu plašta i stilu koji spaja rizik, improvizaciju i estetsku prefinjenost, kritičari redovno pripisuju "misticizam" u njegovim najboljim nastupima.

Godine 2023. postao je prvi matador u poslednjih pola veka koji je odsekao biku rep u Sevilji - jedno od najvećih priznanja u tradiciji.

Ipak, njegovu karijeru su obeležila i duga odsustva povezana sa problemima mentalnog zdravlja.

Morante je otvoreno govorio o teškoj depresiji koja ga je primorala da povremeno napušta arenu i dovela do njegovog iznenadnog penzionisanja prošle godine nakon trijumfalnog nastupa u Madridu.

Uprkos tome, poslednjih godina doživeo je veliki povratak, privlačeći veliku publiku i učvrstivši status legende.