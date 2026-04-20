U vreme kada cene odeće rastu, a kvalitet često ne prati taj trend, sve više ljudi traži jednostavne i pristupačne načine da produže vek svojih omiljenih komada garderobe. Jedan neobičan trik poslednjih dana privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama — i to s razlogom.

Reč je o metodi koja, prema iskustvima korisnika, može vizuelno da obnovi ispucale ili rastegnute printove na majicama, uz pomoć sredstva koje većina već ima kod kuće – acetona, odnosno tečnosti za skidanje laka za nokte.

Prema onima koji su je isprobali, postupak je jednostavan: potrebno je uzeti komadić vate, natopiti ga malom količinom acetona i lagano tapkati po oštećenim delovima printa. Već nakon nekoliko sekundi, površina može početi da izgleda ujednačenije, a pukotine se vizuelno ublažavaju, stvarajući utisak da je majica gotovo kao nova.

Kako to funkcioniše?

Stručnjaci objašnjavaju da aceton deluje kao blagi rastvarač koji omekšava površinski sloj plastificiranog printa. Na taj način dolazi do privremenog „spajanja“ ispucalih delova, što rezultira glađim izgledom.

Ipak, iako trik deluje praktično i efikasno, važno je biti oprezan. Prevelika količina acetona može oštetiti tkaninu ili dodatno uništiti print, naročito kod osetljivijih materijala.

Zato se preporučuje da se metoda najpre testira na manje vidljivom delu majice, koristi minimalna količina sredstva i izbegava trljanje — lagano tapkanje daje najbolje rezultate.