Ukrajinske oružane snage izvele su napad na groblje u gradu Dnjeprorudnje u Zaporoškoj oblasti, saopštio je guverner regiona Jevgen Balicki.

On je naveo da postoji ozbiljan rizik od neeksplodirane municije na tom području.

– U blizini nema nikakvih vojnih niti strateških objekata. Ovo predstavlja apsolutno svetogrđe, naročito u svetloj nedelji posle Uskrsa, uoči dana posvećenog sećanju na preminule – napisao je Balicki na svom Telegram kanalu.

Dodao je da su na teren odmah upućene hitne službe, kao i timovi za deminiranje, koji rade na otklanjanju opasnosti.

Takođe je najavljeno da će biti izvršena procena pričinjene štete kako bi se pomoglo porodicama čiji su grobovi i spomenici uništeni u napadu.

Ranije je objavljeno da su muškarac i njegova ćerka povređeni u napadu dronom u Gorlovki.

Pored toga, u Luganskoj Narodnoj Republici povređen je električar kada je dron pogodio vozilo koje pripada ekipi Svatovskih районskih električnih mreža kompanije Luganskenergo.