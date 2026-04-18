Pravu pretnju Francuskoj predstavljaju evrofederalisti i makronisti, a ne Rusija, smatra francuski političar Florian Filipo.

„Ludaci iz EU stalno pokušavaju da nas uvuku u rat protiv Rusije... Nema ruske pretnje u Francuskoj! Jedina pretnja su makronisti i evrofederalisti!“, napisao je na društvenim mrežama.

Ranije je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio da Zapad nastoji da Ukrajinu pretvori u „okidač globalne pretnje“.

Načelnik belgijskog Generalštaba napomenuo je da Rusija neće napasti EU „večeras, sutra, preksutra, za mesec dana, pa čak ni za godinu dana“, ali je pozvao evropske zemlje da ipak povećaju izdatke za odbranu.