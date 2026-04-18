Pogođena tri ruska broda na Krimu



Borci Centra za specijalne operacije "Alfa" Službe bezbednosti Ukrajine pogodili su tri ruska ratna broda na Krimu, objavila je SBU na Telegramu.

Tokom složene operacije pogođeni su veliki desantni brod ruske mornarice "Jamal", veliki desantni brod ruske mornarice "Azov" i ratni brod neidentifikovanog tipa.

Takođe postoje podaci o verovatnom uništenju protivdiverzionog čamca projekta "21980 Gračonok".

Pored toga, dronovi "Alfa" oštetili su antenski blok komunikacionog sistema "Dolfin", radar "MR-10M1 Mis-M1" i rezervoare za gorivo u naftnom skladištu "Jugtorsan".

Sibiha: Zelenski spreman za sastanak sa Putinom



Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je da je predsednik te zemlje Volodimir Zelenski spreman da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, ali ruska strana izbegava takav susret.

"Zelenski je spreman da se sastane sa Putinom. Pitanje je zašto se krije", rekao je Sibiha na marginama Diplomatskog foruma u Antaliji, preneo je RBK Ukrajina.

Rusi gađali elektroenergetski objekat u Černigovu, 380.000 ljudi ostalo bez struje



Nakon što su ruske snage tokom noći granatirale elektroenergetski objekat u Černigovskoj oblasti, 380.000 pretplatnika je ostalo bez struje, saopštila je ukrajinska elektrodistributivnu kompaniju Černigovoblenergo AD na Telegramu.

"Jutros u 4, važan energetski objekat u Nižinskom okrugu je oštećen usled neprijateljskog napada. 380.000 pretplatnika u Černigovu , Prilucima, Nižinu, Slavutiču, kao i u Černigovskom, Nižinskom i Prilučkom okrugu ostalo je bez struje", navodi se u saopštenju, prenosi Ukrinform.

Ukrajina napada luku na Baltičkom moru i industrijske objekte na Volgi



Ukrajinski dronovi pogodili su dva industrijska grada na obali Volge, kao i luku na Baltičkom moru blizu Sankt Peterburga koja izvozi naftne derivate, saopštili su sinoć ruski i lokalni guverneri.

U Lenjingradskoj oblasti, koja okružuje Sankt Peterburg i graniči se sa Finskom, guverner Aleksandar Drozdenko rekao je da je ugašen požar u luci Visotsk.

Guverner Samarske oblasti Vjačeslav Fedoriščev potvrdio je napade na industrijske ciljeve u gradovima Sizran i Novokujbiševsk, oko 1.800 km jugoistočno od Visocka.

Požar na naftnom terminalu u Krasnodarskoj oblasti na jugu Rusije

Požar je izbio na naftnom terminalu u Krasnodarskoj oblasti na jugu Rusije, saopštio je regionalni operativni štab za vanredne situacije.

Nije prijavljena nijedna žrtva i nije bilo naznaka šta je moglo da izazove požar.

Operativni štab je, na Telegramu, naveo da se 224 vatrogasca i 56 vozila bori sa stihijom na terminalu u Tihorecku, severoistočno od glavnog grada ove oblasti, Krasnodara.

Ekipe ruskog Ministarstva za vanredne situacije takođe su učestvovale u gašenju.

SAD produžile izuzeće od sankcija za kupovinu ruske nafte na moru

Američko Ministarstvo finansija izdalo je opštu dozvolu kojom se omogućava isporuka i prodaja ruske sirove nafte i naftnih derivata utovarenih na plovila zaključno sa 17. aprilom.

To ovlašćenje će trajati do 16. maja, saopštilo je ministarstvo.

Time je produženo prethodno izuzeće od 30 dana koje je isteklo 11. aprila.

Produženje dolazi dva dana nakon što je američki ministar finansija Skot Besent rekao da Vašington neće obnoviti izuzeće koje je zemljama omogućavalo kupovinu ruske nafte bez suočavanja sa američkim sankcijama.

Izaslanik ruskog predsednika Kiril Dmitrijev naveo je da bi prvobitno izuzeće moglo da oslobodi oko 100 miliona barela ruske sirove nafte, što je približno dnevnoj globalnoj proizvodnji.

Nova ruska ofanziva

Prema podacima ukrajinske obaveštajne službe, Rusija priprema novu kopnenu ofanzivu na jugoistoku Ukrajine, angažujući strateške rezerve kako bi pojačala svoje snage za dodatnih 20.000 vojnika. Procenjuje se da je cilj Moskve da sa oko 680.000 vojnika na terenu, zauzimanje celog Donbasa do septembra.

Šef diplomatije Andrij Sibiga saopštio je da je Ukrajina spremna da se u Turskoj održi sastanak Volodimira Zelenskog sa Vladimirom Putinom, uz učešće Redžepa Tajipa Erdogana i Donalda Trampa.

Predsednik Zelenski upozorava da Rusija ponovo pokušava da uvuče Belorusiju u rat s Ukrajinom. Tvrdi da se, prema obaveštajnim podacima, u pograničnom regionu Belorusije grade putevi ka teritoriji Ukrajine, kao i artiljerijski položaji.

Naložio je odgovarajućim kanalima da upozore de fakto rukovodstvo Belorusije na spremnost Kijeva da brani svoju zemlju i nezavisnost.

Belorusija je potvrdila da je predsednik Aleksandar Lukašenko potpisao Ukaz o regrutovanju rezervnih oficira u vojnu službu.

Moskva ukazuje da raste direktno učešće evropskih zemalja u sukobu u Ukrajini i upozorava da će napadi na Rusiju dovesti do nepredvidivih posledica.

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ističe da trenutno nema konkretnih incijativa za ukrajinsko rešenje.

Lider partije Tisa, koja je pobedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, Peter Mađar otkriva da bi ruska nafta ponovo mogla da poteče kroz naftovod "Družba" sledeće sedmice.