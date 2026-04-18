Na internetu se pojavio snimak na kojem se vidi naoružani napadač koji se zabarikadirao u supermarketu u Kijevu.

Reč je o video-zapisu iz prodavnice „Velmart“, gde se muškarac nakon pucnjave zatvorio zajedno sa taocima. Snimak je objavio Telegram kanal Insajder UA.

Na objavljenom materijalu vidi se muškarac obučen u smeđu jaknu, koji u rukama drži automatsku pušku. U jednom trenutku cilja u nepoznatom pravcu, a zatim se kreće između rafova unutar prodajnog prostora.

Podsećamo, neidentifikovani napadač je u subotu, 18. aprila, otvorio vatru na ljude u Kijevu. Tom prilikom ubio je više osoba, dok je među ranjenima i jedno dete.

Nakon pucnjave, napadač se zabarikadirao u supermarketu, gde je uzeo taoce, što je dovelo do dramatične talačke krize koja je uznemirila javnost.