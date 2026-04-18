Vest o mogućem sastanku ruskog i ukrajinskog predsednika izazvala je snažne reakcije, nakon što je iz Kijeva poručeno da je Volodimir Zelenski spreman za direktan razgovor sa Vladimirom Putinom, ali da ruska strana uporno izbegava takav susret. Ovu tvrdnju izneo je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

Obraćajući se novinarima na marginama Diplomatskog foruma u Antaliji, Sibiha je naglasio da Ukrajina ostaje otvorena za dijalog na najvišem nivou, ali da odgovor iz Moskve i dalje ne stiže. „Zelenski je spreman da se sastane sa Putinom. Pitanje je zašto se krije“, rekao je Sibiha, a njegove reči prenela je RBK Ukrajina.

Kijev predlaže sastanak u Turskoj

Prema ranijim izjavama ukrajinskih zvaničnika, Kijev je spreman da organizuje susret predsednika Ukrajine i Rusije upravo u Turskoj, uz prisustvo predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i predsednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana. U tim planovima Turska se pominje kao potencijalno mesto održavanja nove runde pregovora, pri čemu bi fokus bio pomeren na direktan razgovor lidera.

Zelenski je i ranije isticao da bi naredna faza pregovora trebalo da uključi susret na predsedničkom nivou, jer se, kako je naveo, ključne odluke – naročito one koje se odnose na teritorijalna pitanja – mogu donositi isključivo u takvom formatu.