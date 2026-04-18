Naftna infrastruktura na jugu Rusije ponovo je u centru dramatičnih dešavanja, nakon što je u ranim jutarnjim satima izbio ozbiljan požar u gradu Tihorecku.

Iako zvanični izvori za sada ne potvrđuju šta je izazvalo incident, događaj je izazvao veliku pažnju zbog izuzetnog strateškog značaja ove lokacije. O razmerama požara svedoči i angažovanje ogromnih resursa – čak 224 vatrogasca i više od 50 specijalizovanih vozila uključeno je u borbu sa vatrenom stihijom.

Tihoreck predstavlja ključno čvorište za distribuciju naftnih derivata u Krasnodarskoj oblasti, pa svaki kvar ili havarija na ovom terminalu direktno utiče na logističke lance snabdevanja u južnom delu zemlje.

Spekulacije o uzroku i mere bezbednosti

Prema navodima agencije Rojters, zvanične informacije o uzroku požara još uvek nisu dostupne. Međutim, lokalni kanali na društvenim mrežama, kao i pojedini vojni analitičari, iznose pretpostavke da bi uzrok mogao biti napad dronom ili neka vrsta sabotaže, imajući u vidu učestale incidente na energetskim objektima u ovom regionu tokom prethodnih meseci.

Ministarstvo za vanredne situacije podiglo je nivo uzbune na najviši stepen, dok je pristup terminalu u potpunosti blokiran kako bi se sprečilo širenje požara na okolne rezervoare.

Nema žrtava, ali oprez na maksimumu

Uprkos dramatičnim snimcima gustog dima koji se vidi sa velike udaljenosti, za sada nema informacija o povređenima ili stradalima.

Regionalni štab za vanredne situacije u Krasnodaru saopštio je da ekološke službe kontinuirano prate kvalitet vazduha u okolnim naseljima, ali da u ovom trenutku nije doneta odluka o evakuaciji stanovništva.

Glavni prioritet nadležnih službi ostaje potpuno gašenje požara pre nego što visoke temperature ugroze stabilnost i bezbednost preostale infrastrukture na terminalu.