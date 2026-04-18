Ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov izjavio je danas da nastavak pregovora o Ukrajini trenutno nije prioritet.

"Pozitivno gledamo na mogućnost nastavka pregovora o Ukrajini u Istanbulu. Ovo pitanje, nastavak pregovora, trenutno nam nije prioritet broj jedan. Mi nikome nismo nametali pregovore, uvek smo pretpostavljali da ako je partner spreman, onda ćemo mi biti tamo", izjavio je šef ruske diplomatije na Forumu u Antaliji.

Osvrnuo se i na zakone u Ukrajini koji veličaju nacizam, kao i na zabranu ruskog jezika.

"Nije tek tako to što Ukrajinu podržavaju upravo one evropske države u kojima se otvoreno ponovo rađa nacizam, uključujući, nažalost, i ogromne države kao što su Nemačka, Finska... A ni Britanci nikad nisu bili daleko od filozofije nacizma. Zato – da, ovo je rat koji je Zapad detaljno pripremao protiv Ruske Federacije rukama Ukrajine", objasnio je Lavrov.

Forum u Antaliji se održava od 17. do 19. aprila. Glavna tema događaja je "Prevazilaženje neizvesnosti u planiranju budućnosti". Očekuje se da će forum privući delegacije iz više od 150 zemalja, sa više od 5.000 gostiju.