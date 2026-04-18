Poznata modna dizajnerka Melina Galić danas je izgovorila sudbonosno "da" milioneru Džefriju Polu Arnoldu, a pre dve godine se razvela od čuvenog pevača Harisa Džinovića, sa kojim je više od dve decenije bila u ljubavi, iz koje su se rodila deca Kan i Đina.

Đina Džinović je danas u dobrim odnosima sa majkom, te je tako prisustvovala i venčanju u Monaku, na koje je malo kasnima. Sa druge strane, čini se da sin Kan ne želi da bude u komunikaciji sa majkom, a pozivnicu za gala slavlje očigledno nije ni dobio.

Melina je jednom prilikom pričala o deci, te iznela čitav niz detalja o njima.

- Drago mi je što Kan nije ekstravagantan kao Đina. Često čujem kako ljudi to govore, ali nemam problema sa decom. Nemam sada ovde drvo u koje da kucnem, ali presrećna sam u kakve ljude rastu. Istina je da su u uzrastu kada im je sve drugo draže, imaju svoj krug prijatelja, svoja interesovanja, stoga se ja trudim da ne savetujem. Povremeno nešto dobacim, čisto da to imaju u vidu. Nije ovo vreme kakvo je nekad bilo. Učim se da zaćutim i budem strpljiva, jer verujem da se deca roditeljima vrate u 20-im. Ne mogu da kažem da imamo svađe i neslaganja, zaista su oboje vrlo dobri, stoga ih i Hari pušta da ostanu u gradu do kada žele - navodila je ona.





- Jako sam srećna što nijedno od njih dvoje nije poželelo da se bavim modom ili muzikom. Drago mi je što traže svoj put. Kan je u sportu, Đina pak razmišlja o fakultetu, a počela je da radi i neke kampanje, sa čim se ja nisam u početku složila, ali kada sam videla koliku joj to sreću pričinjava, koliko je vredna, nisam mogla ništa drugo do da je podržim - dodala je Melina bila za "Stori".

