U pucnjavi u supermarketu u Kijevu danas je poginule su dve osobe, a nekoliko je ranjeno, saopštila je policija, dok je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao da je u toku akcija policije koja pokušava da uhapsi muškarca koji je otvorio vatru i koji se još uvek nalazi u supermarketu.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da su dve osobe poginule, a petoro, uključujući dete, ranjeno u pucnjavi u Goloseivskom okrugu ukrajinske prestonice.

Dvoje preminulih se trenutno nalazi u Golosejevskom okrugu... Pet ljudi je hospitalizovano“, napisao je na svom Telegram kanalu.

Kličko je dodao da je operacija hapšenja muškarca koji je otvorio vatru u toku.

Kijevska policija je ranije izvestila da je nepoznata osoba otvorila vatru na ljude u okrugu Goloseivski. Prema pisanju ukrajinskog lista STRANA.ua, muškarac je uzeo taoce u supermarketu Velmart. Zgradu su okružile snage bezbednosti.