Francuski predsednik Emanuel Makron potvrdio je da je jedan pripadnik francuske vojske izgubio život jutros na jugu Libana tokom napada koji je bio usmeren na misiju Ujedinjenih nacija.

Kako je precizirao, nastradao je narednik Florian Montorio, pripadnik 17. padobransko-inženjerijskog puka sa sedištem u Montobanu. On je poginuo u napadu koji je bio usmeren protiv snaga UNIFIL-a. U istom incidentu povređena su još trojica francuskih vojnika, koji su odmah evakuisani sa terena i medicinski zbrinuti.

„Država se sa dubokim poštovanjem klanja pred žrtvom i pruža punu podršku porodicama naših vojnika, kao i svim pripadnicima oružanih snaga koji su angažovani na očuvanju mira u Libanu“, poručio je Makron.

Francuski predsednik je naglasio da sve dostupne informacije ukazuju na to da iza ovog napada stoji pokret Hezbolah.

On je takođe istakao da Francuska zahteva od libanskih vlasti da bez odlaganja identifikuju i uhapse odgovorne za napad, kao i da preuzmu punu odgovornost u saradnji sa misijom UNIFIL.