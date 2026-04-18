Koncept novog vojnog bloka, u koji bi ušli Evropska unija, Turska, Velika Britanija i Ukrajina, aktivno se razmatra, ali bi i takav savez, prema oceni Moskve, ostao agresivan, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

On je na Antalijskom diplomatskom forumu rekao da se sve češće pominje ideja po kojoj bi Sjedinjene Američke Države želele da se oslobode tereta finansiranja evropske bezbednosti, da zatim postignu dogovor sa Rusijom i potom se u potpunosti usmere na dugoročno suprotstavljanje Kini.

Prema njegovim rečima, umesto sadašnjeg formata predlagao bi se novi blok koji bi okupio Evropsku uniju, Tursku, Veliku Britaniju i Ukrajinu.

Lavrov je ocenio da bi svaka takva nova struktura u suštini bila agresivna, posebno imajući u vidu sadašnje rukovodstvo Evropske unije i NATO-a.

On je dodao da je Vladimir Zelenski brzo podržao tu ideju, navodeći da bi ukrajinska vojska, prema toj zamisli, bila jezgro i garancija uspeha takvog saveza, uz uslov da bude finansirana u obimu od 800.000 ljudi.

Lavrov je poručio i da, po njegovom mišljenju, Evropa treći put u modernoj istoriji čovečanstva postaje izvor globalne pretnje.